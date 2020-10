CARRIER, Yvette Gagné



Au Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare, le 3 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yvette Gagné épouse de feu Laval Carrier. Elle était la fille de feu Herménégilde Gagné et de feu Germaine Deblois. Elle demeurait au Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare, autrefois de Saint-Anselme et de Sainte-Claire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marc (Danielle Nolet), Christiane et Denis (Nancy Jacques); ses petits-enfants: Nicolas (Catherine Beaudoin) et Alexandre (Maude Filion); les enfants de Nancy: Paméla Bélanger (Simon Lemelin) et Alex Bélanger. Elle était la sœur de: feu Laurent (Liette Moore), feu Alphonse (Jeannine Pépin), Raymond et Marie-Claire (Réal Bellavance). De la famille Carrier, elle était la belle-sœur de: feu Gonzague (feu Albertine Blais), feu Claude (feu Yolande Guay), feu Fernande (feu Jean-Marie Martineau) et Roger (Monique Blais). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Remerciement au personnel du Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare pour les bons soins prodigués à madame Gagné. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 4715-261, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Téléphone : 418 682-6387. Madame Gagné a été confiée pour crémation à la Maison funéraire