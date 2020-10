JACQUES, Géraldine Giguère



Au Château Sainte-Marie, le 19 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Géraldine Giguère, épouse de feu M. Rolland Jacques. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera:le vendredi 16 octobre 2020 de 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean, Guyta et Nelson (Lise Hovington); ses petits-enfants : Nadia et Dave (Christine Durand), Maxime et Amélie (Françis Hemmings), Joanie (Keven Marin), Kathleen et Alex; ses arrière-petits-enfants : Jimy, Coralie, Magalie, Mia Kim et Déreck; ses frères et sœurs : Marielle (feu Rolland Jacques), feu Gilberte (feu Martin Maheux), Eva (Normand Maheux), feu Dominique (Lorraine Marceau), Ézéchiel (Louise Landry), Gertrude (Jean-Louis Guillemette), feu Jean-Marie (Madeleine Bisson), Marie-Paule (Fabien Létourneau), Francine (Philippe Labbé) et Victorin (Marie Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernand (Marielle Deblois), feu Edgar (Monique Pelletier), feu Rose-Annette (feu Jean-Paul Bisson) et Noël (Suzanne Meunier). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s, ainsi que Mme Renelle Tremblay. Un don à la Fondation Rêves d'enfants : https://www.revesdenfants.ca/ serait apprécié.