GIGNAC, Lucie



À son domicile, le 1er octobre dernier à l'âge de 59 ans, est décédée madame Lucie Gignac. Elle était la fille de monsieur Claude Gignac et de madame Marie-Claire Cayer. Outre son conjoint monsieur Mark Brunet, elle laisse dans le deuil son fils : Jean-Philippe Gravel (Karine Chantal); ses petits-enfants : Alexis et Florence; ses beaux-enfants : Mélissa (Samuel Malouin), Cathy (Francis Hamel) et Laurianne (Ludovic Savoie). Elle laisse également dans le deuil son frère : Denis Gignac (ex conjointe Claude Denis), sa belle-mère : Mona Duplain, sa belle-sœur: Doris Samuel (Marc Barbeau), son neveu Éric Gignac et sa nièce Marie-Pier Gignac, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier Dr Louis Roy en soins palliatifs et le personnel soignant du CLSC la Source Sud pour les bons soins prodigués en fin de vie. Pour rendre hommage à Mme Gignac, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com.