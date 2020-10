GALIBOIS, Armande



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Armande Galibois, fille de feu monsieur Augustin Galibois et de feu dame Jeanne Bacon. Native de Berthier-sur-Mer, elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmauresde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Roger (feu Rachel Talbot), feu Denis (Rolande Samson), feu Rémi (Léonne Labelle), Francine (feu Roméo Lachance), Réjeanne (feu Robert Couillard) et feu Gilles (Jeannine Bilodeau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel de L'Hôpital du Saint-Sacrement et celui des soins palliatifs du CLSC de Sainte-Foy pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 279, rue Sherbrooke, bureau 305, Montréal, Québec, H2X 1Y1.