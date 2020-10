ROULEAU, Gilles



À Québec, le 27 septembre 2020, est décédé monsieur Gilles Rouleau, époux de madame Vianne Langlois. Il était le fils de feu madame Jeannette Fillion et de feu monsieur Gérard Rouleau. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Marie-Eve, Anne (Nicolas Ménard), sa petite-fille Clémence; ainsi que les membres des familles Rouleau, Fillion, Langlois et Gagné.Les membres de la famille remercient toutes les personnes qui témoigneront des marques de sympathie et vous assurent de leur profonde gratitude.