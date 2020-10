ST-LAURENT, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'André St-Laurent, survenu à sa résidence le 7 octobre 2020. Il était le fils de feu Patricia Hébert et de feu Charles St-Laurent.Il laisse dans le deuil son frère Jean- Eudes, sa sœur Louise (Jean-Guy Rochette), sa tante Thérèse (feu Camille Hébert), sa tante Thérèse (feu Benoit Hébert), son neveu Julien (Sophie Larivière-Mantha) et ses enfants Alexandre et Maxime, son neveu Étienne (Sandra Ximena Moreno Matallana) et ses enfants Xavier et Nicolas, son neveu Olivier, ainsi que ses nombreux cousines, cousins et son réseau d'amies, amis tissés serrés.Nos remerciements au personnel du CERCO ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs du CLSC La Source pour leur disponibilité et leur soutien de tous les instants. Un merci tout spécial à ses amis Denis Leblanc et Daniel Côté pour leur présence constante et rassurante. Si vous tenez à faire un don, privilégiez l'organisme de votre choix.