GIGUÈRE, Simonne



Au Centre d'Hébergement Yvonne- Sylvain, le 7 octobre 2020, à l'âge de 103 ans, est décédée dame Simonne Giguère, fille de feu dame Alice Doré et de feu monsieur Edgar Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 16 octobre 2020 de 9 h 30 à 10 h.et de là au cimetière Notre-Dame de Belmont.Simonne était la septième d'une famille de huit enfants. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Claudette Giguère (feu Marcel Morin), feu Lisette Giguère (Jean-Paul Blouin), Benoit Giguère (Louisette Simard), Claude Vézina (Claudine Breton), Lise Vézina (Jean-Claude Pouliot), Robert Giguère (Denise Bourdelais) et André Giguère (Louise Ferland). L'ont précédée tous ses frères et ses sœurs. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain du 2e étage pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.