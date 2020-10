CARRIER, Gisèle Nadeau



À l'aube de ses 82 ans à la Maison d'Hélène de Montmagny, entourée de ses deux filles est décédée Mme Gisèle Nadeau Carrier. Fille de feu Eddy Nadeau et de feu Juliette Grondin. Elle était native de Vallée-Jonction et elle demeurait à Berthier-Sur-Mer. Mme Carrier a fait tous les métiers mais nul doute que sa grande passion demeurait la mode. Elle était passée maître dans l'art de faire briller les femmes qui sortaient de sa boutique.la famille recevra les condoléancesde 9 h à 12 h 15, à laLa direction de la Célébration a été confiée à laElle laisse dans le deuil son conjoint Paul Bilodeau; ses filles: Sylvie (Jean-Pierre Bégin) et Marie-Pierre; ses frères et sœurs: Normand (Odette Giguère), Denis (Pauline Plante), Nicole (feu Hercule Cliche), Francine (feu Hercule Faucher), Michelle (Marcel Labrie), Guy (Julie Poulin); les enfants de son conjoint: Line Bilodeau (André Ouellet), feu Rémi Bilodeau, Sylvie Bilodeau (Martin Lafrenière), Nicole Bilodeau (Mario Genest), Michel Bilodeau (Heather Reids) et les enfants de ceux-ci: Olivier, Myriam, Eliot, Hugo, Thomas, Xavier, Cloé et Philip. Elle laisse également dans le deuil la famille de Jean-Yves Carrier, ses cousins(es), ses neveux et nièces ainsi que ses nombreux ami(e)s et son animal de compagnie Coco Bilodeau. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital de Montmagny ainsi que La Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison D'Hélène de Montmagny (325 avenue St-David Montmagny, QC G5V 4P9) : https://www.fondationhelenecaron.org/ ou à la Fabrique Sainte-Famille (Vallée-Jonction).