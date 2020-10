BUREAU, Thérèse Boivin



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Thérèse Boivin, survenu à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1 septembre 2020, à l'aube de ses 86 ans. Elle était la conjointe de monsieur Armand Bureau, fille de feu Hector Boivin et feu Germaine Sansfaçon. Elle demeurait à Québec (Charlesbourg-Ouest).et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie.Outre son conjoint Armand qu'elle a tant aimé, elle laisse dans la peine ses filles adorées, ainsi que ses gendres : Lise (Jules Garant), Sylvie (Raymond Talbot), Ginette (André Marcotte) et Guylaine (Hugues Dion), ses précieux petits-enfants : Sébastien (Isabelle) et Maxim (Julie) Garant, Jonathan (Maude) et Félix-Antoine (Megan) Talbot, Lynda (Steve) et Nicolas Trudel, Vincent et Jérôme Dion, ainsi que ses trois arrières petits-enfants qu'elle chérissait profondément : Jayden Lacoursière, Rose Lachance-Garant et Emma Leclerc. Elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère qui l'ont prédécédé : Lucille, Céline et Jean-Guy. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bureau : feu Juliette Bureau (feu Jean Fournier), feu Gilbert Bureau (feu Marcelle Labrecque), feu Yolande Bureau (feu Eddy Whalen (Colette Carrier)), feu Jean-Guy Bureau, feu Pauline Bureau (Yvan Pageau), feu Robert Bureau (feu Rita Savard), feu Claude Bureau (Dolorès Bouchard), Lorraine Bureau (René Jacob), Abbé Jacques Bureau, feu Madeleine Bureau (José Seixo), feu Gilles Bureau, feu Richard Bureau (Lorraine Racine) et Francine Bureau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour leur grand professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.