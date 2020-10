MIVILLE-DESCHÊNES, Daniel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 octobre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Daniel Miville-Deschênes. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Miville-Deschênes et de feu madame Rita Desjardins. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame rue Wilbrod-Robert. Monsieur Miville-Deschênes laisse dans le deuil son fils Michel ; sa sœur Jocelyne (Daniel Bourget), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, ami(e)s et collègues du Manoir. Il était également le frère de feu: Jean-Pierre et Michel. Un remerciement spécial au personnel des soins intensifs ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.