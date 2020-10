BÉDARD, Louisette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 septembre 2020, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédée madame Louisette Bédard, épouse de monsieur Jules Roberge, fille de feu madame Juliette Provençal et de feu monsieur Yvon Bédard (feu Dolorès Michaud, Thérèse Labonté). Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis.Elle laisse dans le deuil outre son époux ses enfants: Gino (Marie-Chantal Tardif), Jean-Sébastien, et Steven; ses petits-enfants: Antoine, Chloé et Loïc; ses frères et sœurs: Micheline (Normand Coté), Clermont (Lise Roy), Lisette (Yvon Giguère), feu Raymond, Brigitte (Murray Boivin) et Johanne Michaud (Rénald Moreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roberge: feu Raymond (feu Lise Leclerc, Geneva Morin), Thérèse (Eddy Baker), Robert (Janine Dumont), Fernand, Roger (feu Raymonde Roberge), Marcel, Hector (Diane Gingras), Gilles (Gaétane Dumont) et Michel (feu Anita Edward), René (Armande Guay), Denise (René Ouellet) et Laurent (Diane Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la bru de feu Gaudias Roberge, feu Marie-Ange Blouin et feu Jeannette Blouin. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Fleuribel et celui du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués.