COUTURE, Alfred



À St-Agapit, le 11 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Alfred Couture, époux de feu Fernande Labbé. Il était le fils de feu Alphonse Couture et de feu Rose-Aimé Audet. Il demeurait autrefois à St-Gilles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marielyne, Dominique (Joseph Bouffard), Magloire (Carole Brisson), Georges, Patrice (France Montminy); ses petits-enfants: Jessy (Christelle Légaré), Régis (Félicia Hallé), Antoine (Marie-Ellen Petit), Amélie (Francis Lavoie), Sébastien (Cynthia Lafrenière), Michaël, Mélodie, Andréanne (Matthieu Roy), Raphaël; ses frères et soeurs: feu Jules (feu Georgette Leclerc), Gilberte (feu Roland Bisson), Éliane (feu Henri-Noël Perreault), Roger (Éliette Turmel), feu Yvette (feu Mike Mulholland), Achille (Étiennette Leblond), Paul-Émile (Nicole Leblanc), Rita (feu Bernard Laliberté), Raynald (Louise Audet); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux propriétaires et au personnel soignant de la résidence Au Cœur du Bonheur pour les bons soins qui lui ont été prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.