JOBIN, Nicole

Au Centre d'hébergement du Fargy, le 2 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Nicole Jobin, épouse en premières noces de feu monsieur Raymond Drouin et en secondes noces de monsieur Paul-André Poliquin. Elle était la fille de feu madame Ida Paquet et de feu monsieur Raymond Jobin. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants : son fils Simon (Marc) et sa fille Dominique; ses frères et sa sœur : feu Michel (feu Cécile), Benoit (feu Denise), Guy (Hélène), Marc et Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jeannette (feu Magella), Françoise (Jean-Paul), feu Dominique, feu Benoit, Paul (Diane) et feu Normand, ainsi que ses deux filleules Marie Jobin et feu Mariane Drouin. La famille aimerait remercier le personnel du CHU de l'hôpital de St-François d'Assise et du Centre d'hébergement du Fargy pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web :www.fondationduchudequebec.org.