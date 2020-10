LEGARÉ, François-Xavier " Fix "



Le 2 octobre 2020, Fix a réuni Thérèse Potvin, son amoureuse des soixante- treize dernières années, sa fille Diane (Réjean Moffet) et ses fils Pierre (Claire Boucher) et François (Line Richard) pour un dernier adieu avant l'embarquement sur son " bateau de voyages ". Cet homme travailleur et dévoué a marqué sa famille par sa curiosité et son sens de l'humour. Jusqu'à la fin, il s'est inquiété du confort et de la sécurité de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qui ont hérité de son goût du voyage : Sophie (Tom), Hannah-Julia et Audrey en Alberta; Geneviève (Anthony), Éléanore et Olivia, famille de grands voyageurs; Maixent (Sandy) et Clara, temporairement cloués au sol par la pandémie; Mathilde (Liam) en Australie; Arnaud, actuellement en Colombie-Britannique; Agnès, prête pour le monde. Une pensée pour tous ceux qui sont déjà partis et pour ceux qui restent : la famille Potvin (Raymonde et Raymond; Roger et Lucie), la famille Genest (Henri, Lorraine, Pauline, Claude et Michel ainsi que leur conjoint-e); la famille Lessard (Louisette, Édith, Gilbert, France et Lucie); la famille Legaré (Lambert). Merci particulier au personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise en médecine interne (A5) ainsi qu'à la super équipe des soins palliatifs. Une reconnaissance infinie pour le dévouement quotidien de Diane et le support de Réjean auprès de Fix et Thérèse pendant toutes ces années.Bon voyage Fix, on pensera à toi en regardant les bateaux en partance pour des voyages au long cours…La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre, en matinée, de 9h à 10h au