LEMAY-JOBIN, Germaine



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 4 septembre 2020, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Germaine Lemay, fille de feu monsieur Joseph Lemay et de feu madame Alma Marois.Elle était une personne aimante, aidante et dévouée à sa famille. Elle veille maintenant sur nous aux côtés de ses parents.et suivra la mise en terre en toute intimité. Elle laisse dans le deuil Roland Jobin (père de ses enfants); ses enfants: Linda (Alain Vaillancourt), Sylvie et Daniel; ses petites-filles: Karine Vaillancourt, Sabrina Vaillancourt (Josué Elisé) et Carolane Jobin (Mathieu Drolet); ses arrière-petites-filles: Julia, Élyrose, Annaève et Lyvia; son frère: Claude Lavoie (Carole Barriault); ses neveux: Marco Lavoie et Chrystian Lavoie (Julie Langlais); ses petites-nièces et neveu: Anny-Claude, Rosalie et Louis-Philippe. Ses neveux et nièces de la famille de sa sœur (feu) Colette Lavoie ainsi que leur famille et ceux de sa sœur (feu) Fernande Lemay et leur famille. De la famille Jobin, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. Outre ses parents elle est allée rejoindre ses sœurs: Colette et Fernande, ainsi que de nombreux amis. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC Basse-Ville Limoilou, principalement Florence, Sophie et Carolane ainsi que les soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour avoir fait preuve d'humanité et de bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, https://rein.ca