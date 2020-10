Photo courtoisie

Laurie Dauplaise et Simon Gauthier, étudiants à l’Université Laval, ont été sélectionnés pour recevoir les prestigieuses bourses d’études Schulich Leader, la plus importante bourse d’étude canadienne en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

Ils obtiennent, respectivement, une bourse de 80 000 $ et de 100 000 $ pour réaliser leurs études de premier cycle. Laurie, âgée de 18 ans, commence cet automne le programme de baccalauréat en physique et rêve, d’ici 10 ans, de faire découvrir la recherche en physique à la relève et d’organiser des activités concrètes visant l’inclusion et l’amélioration des conditions de vie de tous. Simon, 18 ans aussi, entame cet automne le programme de baccalauréat en génie physique et rêve de transformer la fusion nucléaire en une énergie propre et accessible à tous.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Philippe Côté et Gabrielle Rousseau (photos), qui habitent à la Résidence Au Cœur du Bonheur de Saint-Agapit (d’où ils sont originaires), célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Marié, donc, le 15 octobre 1955 à l’église de Saint-Agapit, le couple, âgé respectivement de 89 et 90 ans, a 7 enfants (tous vivants). Encore très actifs, ils profitent de leur paisible retraite pour s’évader encore de temps à autre à leur petit chalet situé au lac Raymond, à Saint-Flavien. M. Côté fut meunier lors de sa vie active alors que sa femme a été « maîtresse d’école de rang » quelques années avant de revenir à la maison et de tenir les livres de la meunerie. Leurs enfants et leurs 10 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants (bientôt 10) s’unissent pour les féliciter et souligner par le biais de ma chronique ce moment heureux.

Directrice des communications

Photo courtoisie

La Ville de Lévis vient de nommer, à la suite d’un rigoureux processus de dotation, Suzanne Breton (photo) à titre de directrice des communications. Détentrice d’un baccalauréat en communication publique et d’un MBA en gestion des entreprises de l’Université Laval, elle occupait jusqu’à tout récemment le poste de directrice principale en conseil de management au sein de Raymond Chabot Grant Thornton. Reconnue pour sa vision stratégique et sa volonté d’innover, elle entrera officiellement en fonction le lundi 19 octobre.

Le Nic Open

Photo courtoisie

Tournoi de golf amical qui regroupait une trentaine de participants en août dernier au club Royal Charbourg, Le Nic Open 2020 a couronné ses champions lors de sa 10e présentation qui coïncidait avec le 60e anniversaire de naissance de Nicole Larose, l’instigatrice de l’évènement. Sur la photo, Nicole, au centre, remet les précieux trophées aux gagnants (homme et femme) Carole Bernier et Pierre Matin.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sarah Ferguson (photo), duchesse d’York et ancienne altesse royale du Royaume-Uni, 61 ans... Charline Labonté, ex-gardienne de but, médaillée d’or olympique en 2006 à Turin, 38 ans... Jean-François Bastien, chanteur québécois (Star Académie 2003), 42 ans... Danielle Rainville, ex-commentatrice sportive à Québec, animatrice CHRC, TQS, RDI, 56 ans... Chris de Burgh, auteur-compositeur-interprète et pianiste anglo-irlandais, 72 ans... Jean-René Ouellet, comédien québécois, 73 ans... Willie O’Ree, ex-As de Québec (1956-1959) et 1er joueur de race noire dans la LNH en 1958 (Boston), 85 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 octobre 2015. Robert Marier (photo), 88 ans, ex-chronométreur aux matchs des Nordiques de Québec au Colisée... 2018. Paul Allen, 65 ans, milliardaire américain, cofondateur, en 1975 avec Bill Gates, du géant américain de l’informatique Microsoft... 2016. Dennis Byrd, 50 ans, ancien joueur de football de la NFL (Jets de NY 1989-1992)... 2015. Ken Taylor, 81 ans, ancien diplomate canadien... 2006. Lucie Richard, 56 ans, directrice québécoise du SCFP-FTQ... 1985. Frank Shoofey, 44 ans, réputé criminaliste montréalais... 1966. Colette Bonheur, 39 ans, chanteuse québécoise... 1964. Cole Porter, 72 ans, légendaire compositeur américain... 1917. Mata Hari, 40 ans, danseuse et aventurière d’origine néerlandaise...