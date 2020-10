SANFAÇON, Yvan



A l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 24 septembre 2020, à l'âge de 84 ans et neuf mois, est décédé M. Yvan Sanfaçon, époux de dame Andrée Côté. Il était le fils de feu dame Georgette Huot et de feu M. Eugène Sanfaçon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Denis et Lucie; ses petits- enfants: Katheryne et William Doyon; ses frères et belles-sœurs de la famille Sanfaçon: feu Roland, Raymond, Robert (Pierrette Papillon) feu André (Yvette Girard), Gilles (Nicole Perkins), Roger (Mary-Ann Kallai), Huguette Lebrun, feu Monique Lebrun et feu Yvonne Côté; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Lucien (feu Thérèse St-Pierre), Thérèse (feu Jean-Marie Fortier), feu Jean (feu Jeannine Bissonnette), feu Suzanne (feu Pierre Sorba), feu Robert (feu Hélène Fortier), feu Odette (feu Normand Black), Hubert (Nicole Fortier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.les membres de la famille recevront les condoléances, en présence des cendres, en privé àle dimanche 18 octobre 2020 de 13 h à 15 h. Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence La Belle-Époque pour les soins rendus à M. Sanfaçon. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société D'Alzheimer.