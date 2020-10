LANGLOIS, Rose



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 octobre 2020, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Rose Langlois, épouse de feu monsieur Lucien Couture, fille de feu madame Azilda Galbert et de feu monsieur Joseph Langlois. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric, Roger, Michel et Carole; ses petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents.La mise en niche se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation ultérieurement.