MORISSETTE, Loulou



C'est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Loulou Morissette décédée le 5 octobre 2020. Elle était fille de feu Charles-Émile Morissette et feu Jeanne d'Arc Paquin Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses garçons: Carl Dionne (Maryse Couillard), Jonathan Dionne (Dominique Côté), Jean-Yves Dionne (Julie-Anne Lemire); ainsi que ses petits-enfants: Jayden, Madison, Anna, Noah, Lincoln et Malcolm. Elle laisse également dans le deuil son frère, feu Pierre Morissette, ainsi que ses soeurs: Francine Morissette et Hélène Morissette (Yvon Payeur); neveux et nièces Julienne Morissette, Nicole Morissette, France Morissette, David Labrecque, Marie-Pierre Labrecque, Geneviève Payeur, Laurie Payeur, Josianne Payeur, Dominique Dionne, Daniel Dionne, Mathieu Dionne; ainsi que tous leurs petits-enfants et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30,où tous ceux qui souhaitent venir seront les bienvenues.L'inhumation des cendres se fera le même jour au cimetière St-Charles (1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec) à 11 h 45.La famille désire remercier tout le personnel du centre d'hébergement Saint-Augustin de Québec pour leur soutien, leur grand dévouement, leur humanisme et leur travail exceptionnel. Merci du fond du coeur pour les soins prodigués à notre maman d'amour. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer de Québec. www.societealzheimerdequebec.com