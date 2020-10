COVID-19: plus de 191 000 infections d’un océan à l’autre

La deuxième vague de COVID-19 a continué de prendre de l’ampleur, jeudi, alors que près de 2000 nouveaux cas et 35 décès supplémentaires s’étaient ajoutés au bilan canadien en milieu d’après-midi.

Des 191 310 infections et des 9698 pertes de vie signalées au pays, 89 963 (+969) et 6005 (+28) sont respectivement attribuables au Québec. La Belle Province a ainsi dépassé un nouveau cap de fatalités et, vendredi, elle inscrira une autre triste marque, celle des 90 000 cas recensés après huit mois de crise sanitaire.

L’Ontario a pour sa part rapporté 783 cas et cinq morts de plus, jeudi, pour un total de 62 196 cas et de 3022 décès.

Le Manitoba a annoncé 176 cas et un décès, portant son portrait à ce jour à 3098 infections et à 38 fatalités.

Forte hausse au sein des communautés autochtones

La semaine du 4 au 10 octobre a été marquée, au sein des communautés autochtones, par la plus forte croissance hebdomadaire du nombre de nouveau cas de COVID-19, soit 126 en date du 14 octobre, a fait savoir jeudi Services aux Autochtones Canada. À ce jour, selon les chiffres fournis, on compte 906 cas confirmés, dont 209 actifs, ainsi que 13 décès. Au Nunavik, dans le Nord-du-Québec, on compte 28 cas, dont cinq actifs.

«La courbe poursuit sa montée, a indiqué Services aux Autochtones Canada, par communiqué. Si nous voulons l'aplatir, nous devons continuer à être prudents et à écouter les conseils des experts en santé publique. Plus il y a de cas dans les communautés, plus il y a de possibilités que le virus s'introduise dans les milieux de travail, dans les écoles et dans les centres de soins de longue durée où se trouvent les personnes vulnérables.»

L’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, a de son côté invité de nouveau les Canadiens à redoubler de prudence.

«Nous vivons tous des situations différentes, mais lorsqu'il est question de contact étroit avec les autres, n'oubliez pas que chaque personne que vous rencontrez a aussi un historique de contacts», a dit la Dre Tam.

«Chacune de nos actions, à tout moment, compte, a-t-elle enchaîné. Nous avons maintenant passé de nombreux mois dans cette pandémie de COVID-19, et nous avons beaucoup appris. Notre défi, aujourd'hui et pour l'avenir, est de rester unis dans nos efforts. La Santé publique ne peut endiguer seule la pandémie. Tout le monde doit contribuer aux efforts, des travailleurs essentiels aux bénévoles, en passant par les entreprises, les lieux de travail et tous les citoyens. Faisons tous notre part.»

La situation au Canada:

Québec: 89 963 cas (6005 décès)

Ontario: 62 196 cas (3022 décès)

Alberta: 21 199 cas (287 décès)

Colombie-Britannique: 10 892 cas (250 décès)

Manitoba: 3098 cas (38 décès)

Saskatchewan: 2199 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1092 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 292 cas (2 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 283 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 63 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 191 310 cas (9698 décès)