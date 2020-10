SANFAÇON, Roger



Au foyer de Charlesbourg, le 17 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Roger Sanfaçon, époux de feu dame Lise Litalien, fils de feu dame Cécile Légaré et de feu monsieur Joseph Sanfaçon. Il demeurait à Beauport, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 14h30 et sera. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Notre-Dame-des-Laurentides, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Martin (Manon Vaillancourt), Eric (Dominique Beaudoin); ses petits-enfants : Marie-Eve (Pierre-Luc Lacasse) et Véronique (Marie-Josée Lévesque), Jérémy et Gabriel; son arrière-petite-fille : Marie-Pier Lacasse; ses frères et sœurs : Lucille (Guy Boucher), feu Noëlla (Pierre Côté), Raymond (Yvette Robitaille), feu Jules, Céline (feu Michel Bilodeau), Gaétane (Jean-Pierre Audibert), Réjeanne (Wellie Côté), feu Denis, Jacques (Fabienne Labrie),ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Litalien : Lorraine (Roger Lefebvre), Céline (Jocelyn St-Pierre), Jacques (Louise Descheneaux), feu Jean-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec (SLA), 5415 Paré, bureau 200, Mount Royal (Québec) H4P 1P7, tél.:(514) 725-2653 ou sans frais 1-877-725-7725, téléc.: 514-725-6184, courriel: info@sla-quebec.ca, site Internet : www.sla-quebec.ca/