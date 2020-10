BISSONNETTE, Gertrude Robin



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 17 septembre 2020, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée madame Gertrude Robin, épouse de feu monsieur Gérard Bissonnette. Elle était la fille de feu monsieur Aimé Robin et de feu madame Amanda Mercier. Elle demeurait à Sainte-Claire.Par la suite, les cendres seront déposées au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond (Micheline Bilodeau), feu Jean-Guy, Fernand (Louisette Fortier), Anne-Marie (feu Yvan Guitard), Louis-Denis (Céline Gagnon) et Suzanne; ses petits-enfants: Michel, Marie-France, André, François, Martin, Lise, Alain, Simon, Nathalie, Christian, François, Stéphane, Kathia, Patrick, Isabelle et Caroline; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Steven, Gabriel, Samuel, Cédric, Yanick, Jonathan, Noémie, Emilien, Cassandra, Jade, Josiane, Bianca, Tristan, Nathaniel, Anaïs, Angélique, Albert, Rose, Zachary, Rosalie, Emma, Elizabeth, Anaïs, Thomas et son arrière-arrière-petit-fils Charles. Elle était la sœur de : feu Rosaire, feu Fernand, Marie-Thérèse (feu Roger Boissonneault), Georges-Aimé (feu Gisèle Saint-Hilaire), Jean- Louis (Huguette Thibodeau) et Béatrice (feu Paul Perreault). Elle laisse aussi dans le deuil les membres des familles Robin et Bissonnette, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les soins humains donnés à notre mère, vous avez été de vrais anges pour elle nous vous encourageons à continuer votre beau travail. Madame Robin a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :