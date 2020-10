LACROIX, Gaétan



À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 13 octobre 2020, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé M. Gaétan Lacroix, époux de feu dame Claudette Tardif. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 13h30 à 14h20,et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil sa sœur: Huguette (feu Jean-Paul Cunningham); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tardif: Yvon (Doris Lacasse), Colette (Ronald Guèvremont), Micheline (King Archibald); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone 418 827-5773 poste 2802.