MORIN, Odette

Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 29 septembre 2020, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Odette Morin, épouse de monsieur Gabriel Lepage, fille de feu madame Yvette Roy et de feu monsieur Alcide Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Michel (France Gagnon), Rémi et Stéphan; sa mère, Azilda Bérubé; ses petits-enfants: Jonathan Gagnon, Elisabeth Gagnon, Olivier Gagnon, Grégory Laporte, Gabryel Laporte, Laury Ann Laporte, Alexandre Laporte et François Laporte; ses frères et sœurs: Lucie (Gérald Cormier), Henriette, Ghislain (Julie Boisvert), Nicole Bolduc (Carol Charbonneau), André St-Laurent et Michel St- Laurent (Sylvie Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lepage: Micheline (Gaston Lavoie), Jacques, Roger et Jeannine Ouellet; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s ainsi que sa famille étendue. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QuébecTéléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.