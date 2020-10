LALONDE, Gérald



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2020, à l'âge de 58 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gérald Lalonde, fils de feu madame Gilberte Provencher et de feu monsieur Gérald Lalonde. Autrefois de Plessisville, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances le vendredi 16 octobre 2020, de 9 h à 11 h à ausuivie de l'inhumation qui se fera au cimetière Saint-Patrick. Il laisse dans le deuil ses filles: Manaëlle et Alissa; ses frères et sa sœur: Michael (Huguette Bilodeau), Linda (Yvon D'Anjou) et Norman (Annick Linteau). Gérald sera également regretté de sa grande amie, Claire Routier et de ses amis de longue date: Luc Beliveau, Gaëtan Bourque, Luc Meunier et Dominique Isabelle. Il laisse également dans le deuil ses neveux Émile et Simon, ses cousins, cousines, tantes ainsi que de nombreux autres ami(e)s et collègues de la Sûreté du Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle www.gilleskegle.org.