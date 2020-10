HOTTOTE, Jeannine Mercier



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 7 octobre 2020, à l'âge de 90 ans est décédée dame Jeannine Mercier, épouse de feu monsieur Maurice Hottote. Elle était la fille de feu dame Rosée Bélanger et de feu monsieur Lazare Mercier. Originaire de L'Islet-sur-Mer, elle demeurait à Québec.en présence des cendres et elles seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Madame Mercier laisse dans le deuil sa fille Marise (Serge Magnin) et ses fils Benoît (Louise Houle), Jean (Martine Ouvrard) et Nicolas (Lynda Leblanc); ses petits-enfants: Laurence, Élyse (Charles Joly Guertin), Roxanne (Cédric Guillemette), Samuel (Geneviève Patry), Léonie, Rosalie (David Desrochers), Frédérick, Claudia et Jean-Philippe; ses arrière-petits-enfants: Henri, Constance et Charlotte; ses sœurs: Denise et Gilberte et son frère Jacques (Jeannine Évrard); ses belles-sœurs: Isabelle et Sr Jeannine; ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et à ses ami(e)s des Cours de l'Atrium. La famille tient à remercier les médecins et le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre mère ainsi que leur approche humaine. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org). Les funérailles sont sous la direction de