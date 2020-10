PELLETIER, Lionel



À l''IUCPQ, le 1er octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 2 mois, est décédé monsieur Lionel Pelletier, époux de dame Colette Bernier. Il était le fils de feu Cécile Landry et de feu David Pelletier. Il demeurait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Kamouraska. M. Pelletier était ex-propriétaire et fondateur de l'entreprise Pelletier TV enr. à La Pocatière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 9 h à 10 h 50.et de là les cendres seront déposées au columbarium.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée Colette, ses enfants: Daniel (Renée Ouellet), Guylaine (Sylvain Lord) et Lyne (feu Michel Vaugeois); ses petits-enfants: Joannie Lord (Marco Faucher), Jennifer Lord, Éric Fortin, Vanessa Vaugeois. Il était le frère et le beau-frère de: feu Clément-Marie (feu Thérèse Bérubé), feu Marcel (Monique Voyer), Marie-Marthe (Henri Lavoie), Annette (feu Émile Bernier), Jean-Luc (Mariette Charest), Mariette (feu Julien Bélanger), Claude (Thérèse Raymond), Loyola (Ruth Bélanger), Conrad (Donate Lizotte), et de la famille Bernier il était également le beau-frère de: Isabelle (feu Raymond Chamberland), feu Léo (feu Agathe Dupont), feu Lucille (feu Maurice Dionne), feu Émile (Annette Pelletier), Réal (feu Gisèle Ruest), Jean-Guy (Claire Papillon), feu Donald. Sont aussi affectés par son départ son filleuil Gaston Pelletier et sa filleule Sophie Bernier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil, ses confrères Chevaliers de Colomb des 3e et 4e degrés et ses compagnons du Sanctuaire Notre-Dame-de-Fatima, œuvre à laquelle il a consacré 50 ans de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Don en ligne : coeuretavc.ca/dons Des formulaires seront disponibles au salon.