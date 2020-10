Junior Ulysse contre Mathieu Germain!

On se rappelle le fameux tournoi des Super Six organisé par le réseau Showtime. Le gagnant avait été André Ward en finale contre Carl Froch. On aura le Super Quatre au cours des prochains mois dans un tournoi opposant les quatre 140 livres d’Eye of The Tiger.

Hier, on a procédé au tirage des combats et le 21 novembre à Rimouski (anciennement le New Hampshire) Yves Ulysse affrontera Mathieu Germain. En partant. L’autre combat opposera Steve Claggett contre David Théroux.

Ulysse contre Germain sera de la dynamite. Et je ne sais pas si David Théroux pourra tenir son bout contre Claggett. Mais le Québécois aura l’occasion de progresser puisqu’il affrontera les deux autres boxeurs au cours des prochains mois. En plus des bourses régulières, le gagnant touchera un bonus de 50 000 $.

SIMON KEAN CONTRE STAN SURMACZ

En demi-finale, Simon Kean se remettra de ses blessures au dos contre Stan Surmacz.

C’est un de ces boxeurs qui se battent au Shaw Convention Center à Edmonton pour Mel Ludovac. Rapide pour un lourd, fort, tête dure, Surmacz ne sera pas un tapis sur lequel Simon Kean va s’essuyer les pieds.

Dans le cas de Kean, tout est question de concentration lors d’un combat. S’il craint un adversaire, il est mieux concentré, il ne s’égare pas dans ses pensées et donne un meilleur combat.

On l’a vu contre Ada Braidwood et lors du rematch contre Dillon Carman. Faudrait que Surmacz lui fasse un gros « bouh ! » quand l’arbitre va donner ses instructions.