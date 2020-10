La magie du canyon Athabasca

La région de Jasper regorge d’attraits naturels spectaculaires. Quand on pense à ce parc national, on imagine souvent des glaciers qui se découpent sur un horizon lointain. Ces montagnes offrent aussi un milieu propice à la création de torrents, chutes et cascades d’une beauté exceptionnelle. Marcher en pleine forêt dans le secteur de la chute Athabasca, situé à environ 30 km de la municipalité de Jasper, est toute une expérience. J’ai l’impression presque d’halluciner ! L’eau du canyon de la rivière Athabasca est si colorée que mon cerveau a du mal à assimiler cette information. Cette couleur émeraude est attribuable à la fonte des glaciers en altitude. Les flots, chargés de sédiments aussi appelés « farine glacière », créent cette apparence laiteuse et verdâtre. Pour la photo, même les sujets les plus simples sont magnifiés par ce phénomène naturel !

— L’auteur a été invité par Air Transat et l’office du tourisme de Jasper.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm F/4 L IS USM

Exposition : 2,0 s à f/11

ISO : 100