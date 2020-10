L'agresseur d'un musicien condamné

L’homme qui a agressé un musicien dans le stationnement sous-terrain de l’hôtel Plaza à Québec en tout début d’année a été condamné, jeudi, à une peine d’emprisonnement de 17 mois.

Le soir du 3 janvier, le musicien Even Duscheneau-Boudreau venait de terminer son quart de travail lorsqu’il a aperçu l’accusé, Nickola Martella, tenter de voler son véhicule dans le stationnement sous-terrain de l’hôtel.

Après lui avoir demandé deux fois de sortir de sa voiture, le musicien s’est approché du malfrat qui l’a alors piqué à la main avec un couteau avant de prendre la fuite.

«Depuis cette attaque, la victime n’a plus de sensibilité dans trois de ses doigts et il demeure excessivement craintif», a fait savoir la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Geneviève Baril.

Détenu depuis ce temps, l’homme de 30 ans qui a des antécédents judiciaires principalement en matière de fraude et de vol a profité de son passage à la Cour pour plaider coupable à trois autres accusations pour des gestes posés en décembre 2019.

Il a ainsi reconnu s’être livré à des voies de fait sur son ancienne conjointe et il a reconnu sa culpabilité à une accusation de méfait.

En plus de la peine d’emprisonnement, Martella devra respecter une période de probation de trois ans au sortir de détention, assortie d’un suivi de dix-mois mois. Il devra également dédommager Even Duscheneau-Boudreau pour un montant de 400 $.