Le Hezbollah, un danger pour le peuple du Liban

Le 4 août dernier, une énorme explosion a ravagé la capitale libanaise de Beyrouth, rasant de larges pans du port de la ville, tuant près de 200 personnes et en blessant plus de 6 000 autres, dans l’une des explosions non nucléaires les plus puissantes jamais enregistrées dans l’histoire de l’humanité.

L'explosion, qui a causé des milliards de dollars de dommages matériels, a été causée par un incendie dans un entrepôt abritant près de trois mille tonnes de nitrate d'ammonium, un produit chimique volatil et un ingrédient clé des engrais et des bombes. Ce produit chimique a été stocké de manière inappropriée et dangereuse pendant plus de six ans, en toute connaissance de cause des responsables libanais qui connaissaient le danger, mais n'ont rien fait. Bien que le Hezbollah n'ait pas accepté la responsabilité de l'explosion, le groupe terroriste chiite est l'un des coupables les plus probables du stockage de ces matières explosives dans des zones civiles, un crime de guerre de bonne foi.

Alors que les explosions ont fait l'actualité internationale à l'époque, en partie parce qu'une grande partie a été capturée sur une vidéo devenue virale, elle a maintenant disparu des premières pages. Mais en réalité, la plus grande nouvelle liée aux explosions n'est arrivée que ces derniers jours. Dans un discours virtuel à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté des preuves accablantes que les explosions avaient été causées par le stockage imprudent de quantités massives de matières explosives par le Hezbollah, et qu'actuellement, il y en aurait encore plus de stocké dans toute la ville.

Photo Courtoisie

Dans son discours, Netanyahou a affiché des images satellite déclassifiées montrant des sites de stockage négligents de matériaux explosifs et de dépôts de missiles par le Hezbollah dans toute la capitale libanaise, situés à proximité de logements civils et à côté de bâtiments dangereux comme une station-service et une compagnie de gaz. Il est estimé que le Hezbollah dispose d'un arsenal de 150 000 roquettes et missiles.

Netanyahou a lancé un appel direct au peuple libanais, implorant les citoyens de tenir le Hezbollah pour responsable de la transformation de Beyrouth en dépôt militaire, et a souligné que ce n’était pas Israël, mais bien l’Iran, le patron du Hezbollah, qui mettait en danger la vie des Libanais.

Il y a quelques jours à peine, une autre explosion a secoué le Liban, cette fois dans la ville d'Ain Qana, près de la ville de Sidon, qui, selon Israël, a été causée par un autre incendie dans un dépôt de matières explosives détenu et exploité par le Hezbollah.

Ces explosions ne sont que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne le vrai danger et la menace du Hezbollah, le soi-disant «parti de Dieu», au Moyen-Orient et à l'étranger.

Le Hezbollah, bien qu’il approche de sa 40ème année d’existence, n’a pas gagné en modération avec l’âge et son long mépris aveugle pour la vie humaine n’a rien de nouveau. Créé au début des années 80 en tant que faction armée visant à combattre Israël pendant la guerre du pays contre le Liban, il s’est imposé comme un groupe terroriste vicieux qui cible les civils israéliens et juifs, non seulement en Israël, mais à l’étranger en Europe et en Amérique du Sud. Rappelez-vous l'attentat à la bombe de 1994 contre un centre communautaire juif de Buenos Aires qui a fait 85 morts et des centaines de blessés. Résolument opposé à l’occident et à l'Amérique, le Hezbollah est aussi reconnu pour les attentats à la bombe de la caserne de Beyrouth en 1983 qui ont tué 241 militaires américains.

Apparemment, le Hezbollah a été créé pour combattre Israël pendant la guerre libanaise, mais Israël n’a plus de présence sur le sol libanais, car Israël s’est volontairement retiré de tout le territoire libanais il y a vingt ans. Aujourd'hui, le Hezbollah - en tant que mandataire de la République islamique d’Iran - n’est pas motivé par un différend immobilier avec Israël, mais par une haine viscérale de l’existence d’Israël en tant qu’État juif au milieu du Moyen-Orient.

Au cours des 10 dernières années, il a soutenu le régime meurtrier d'Assad en Syrie et a été complice du meurtre de centaines de milliers d'innocents. Le Hezbollah est plus grand, mieux formé et est plus financé et armé que l'armée libanaise. C’est, en fait, l’armée libanaise de facto, et dans le précédent parlement libanais, le Hezbollah avait 13 sièges et des fonctionnaires aux échelons supérieurs du gouvernement libanais. Aujourd'hui, le Hezbollah est plus qu'une simple partie du Liban - c'est le Liban et est souvent qualifié d '«État dans un État».

Telle est tragiquement la réalité, en partie parce qu'une grande partie du monde a laissé le tout se produire. Même aujourd’hui, l’Union européenne établit une distinction entre la soi-disant «aile politique» du Hezbollah et son «aile militaire» - alors qu’en réalité, c’est une distinction sans différence. De manière alarmante, cette faille massive permet au Hezbollah d'opérer légalement dans l'UE et de bénéficier en fin de compte de sa crédibilité accrue, de sa collecte de fonds et de son recrutement pour ses efforts néfastes.

Le Canada est bien placé pour apporter des changements au profit du peuple libanais et a déjà fourni 30 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui s’est récemment rendu dans le pays, doit faire pression sur ses collègues de l’Union européenne pour qu’ils comblent cette lacune, en veillant à ce que toutes les activités du Hezbollah soient sanctionnées de manière égale. Ce ne sont, après tout, que des tentacules différents d’une opération terroriste massive dans le monde entier. Enfin, le Canada devrait utiliser ses bons offices pour faire pression sur l'ONU pour appliquer la résolution 1701 qui demande au gouvernement libanais de retirer de force le Hezbollah du Liban, de son gouvernement, et de dissoudre et de désarmer le groupe terroriste.

Le Hezbollah n'est pas une organisation de défense des droits de la personne, ni simplement une bande de rue en lambeaux. C’est une organisation terroriste sanglante et impitoyable opérant au gré et à la discrétion de ses patrons iraniens, et qui cherche à causer la mort et le chaos. Toute minimisation de cette réalité fondamentale équivaut à blanchir les crimes horribles de ce syndicat terroriste brutal. C’est maintenant ou jamais, le peuple libanais a besoin de l’aide du Canada.