Les Astros demeurent en vie

Un circuit de deux points de George Springer a définitivement donné les devants aux Astros de Houston, qui ont vaincu les Rays de Tampa Bay au compte de 4 à 3 pour éviter l’élimination, mercredi à San Diego.

Les Rays mènent malgré tout 3-1 dans cette série de championnat de la Ligue américaine.

Springer a cogné sa première longue balle des éliminatoires en cinquième manche, étant précédé au marbre par Martin Maldonado. Il a ainsi brisé l’égalité de 2 à 2.

Jose Altuve avait produit les deux premiers points de la rencontre avec un circuit en solo lors de l’engagement initial et un double au troisième tour au bâton, mais Randy Arozarena a toutefois expédié une balle dans les gradins en quatrième pour ramener les deux équipes sur un pied d’égalité.

Zack Greinke a permis deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles tout en retirant sept adversaires sur des prises en six manches de travail pour mériter la victoire. Ryan Pressly a effectué les trois derniers retraits de la rencontre pour réussir le sauvetage, non sans avoir concédé un point.

La cinquième partie aura lieu jeudi en fin d’après-midi.