Machine de Cirque: deux Québécois au Circa en France

Ugo Dario et Maxim Laurin, deux artistes co-fondateurs de la troupe Machine de Cirque, présenteront en France, la première mondiale de leur spectacle entièrement dédié à la planche coréenne.

Ce spectacle, intitulé Ghost Light: entre la chute et l’envol, se déploiera, vendredi et samedi, lors de la 33e édition du Festival du cirque actuel Circa à Auch en France.

Les acrobates, auteurs et metteurs en scène Ugo Dario et Maxim Laurin sont des médaillés d’or du Festival Mondial du Cirque de Demain à Paris et du Young Stage Festival de Bâle en Suisse. Ils forment l’un des plus vieux duos de planche coréenne en occident.

«C’est le défi qu’il fallait faire, il n’y en avait pas d’autres», a indiqué Ugo Dario.

La planche coréenne est une planche à bascule qui permet de réaliser des prouesses artistiques dans les airs. Le numéro d’Ugo Dario et Maxim Laurin allie prouesses techniques, mouvements chorégraphiés et musique puissante. L’objet est rotatif et permet une utilisation sur 360 degrés. Ghost Light: entre la chute et l’envol est le fruit de trois années de travail.

«Ces deux artistes travaillent ensemble depuis 12 ans. Ils sont allés au bout de leur discipline et ont fait preuve d’une ténacité remarquable», a indiqué Vincent Dubé, directeur artistique de la troupe Machine de Cirque de Québec.

Machine de Cirque est la seule compagnie nord-américaine à avoir été sélectionnée pour ce festival qui est une vitrine de la création circassienne contemporaine.