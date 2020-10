Palais Montcalm: Paul Piché reprendra Sur le chemin des incendies

Paul Piché jouera dans son intégralité un des albums les plus marquants de sa carrière, Sur le chemin des incendies, lors d’un concert au Palais Montcalm, le 27 novembre prochain.

Il ne sera pas le seul à se prêter à cet exercice dans la salle de spectacles qui borde la place d’Youville. Le groupe folk de Montréal The Barr Brothers replongera dans Sleeping Operator, paru en 2014, le 21 novembre, tandis que Klô Pelgag pourra enfin étrenner les pièces de son plus récent, et acclamé, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le 28 novembre.

Ces trois événements s’ajoutent à la série des Concerts improbables, qui compte déjà des rendez-vous avec GrimSkunk en formule acoustique, le 7 novembre, avec Ghostly Kisses et un quatuor à cordes, le 20 novembre, et avec Steve Hill, qui jouera du Jimi Hendrix, le 4 décembre.

Dans le cas de Paul Piché, il s’agira d’une occasion unique de réentendre cet album de 1988 qui a produit les succès radio J’appelle, Sur ma peau et Un château de sable.

Tous les concerts sont présentés en formule hybride, en salles (en respectant les règles sanitaires en vigueur) et en ligne.

Si les salles de spectacles sont fermées en novembre, les concerts auront quand même lieu, uniquement en ligne.

Pour tous les détails concernant la mise en vente des billets: www.palaismontcalm.ca.