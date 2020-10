Port de Québec: Labeaume veut que le fédéral s’exprime

Si la présence d’un investisseur de Hong Kong dans les projets d’expansion du port de Québec pose un problème à Ottawa, il faudrait que les ministres fédéraux le disent très clairement, estime Régis Labeaume.

C’est ainsi que le maire de Québec a réagi, jeudi matin, aux articles publiés dans Le Journal. On y affirmait que le gouvernement fédéral craint les enjeux de sécurité nationale liés à la présence d’une entreprise de Hong Kong (Ports Hutchison) au cœur du projet d’agrandissement de 775 millions $ au port. Tout cela a lieu dans un contexte de tensions entre le Canada et la Chine.

«On va demander au gouvernement fédéral de confirmer ou de nier qu’ils ont des inquiétudes à ce niveau-là, a indiqué M. Labeaume. S’il y a vraiment des inquiétudes au gouvernement fédéral qu’ils se dépêchent de le dire parce que, sinon, si ça ne vient pas de là, ça doit venir d’un adversaire du projet.»

Régis Labeaume doit d’ailleurs participer ce jeudi après-midi à un point de presse virtuel en compagnie de deux ministres fédéraux: Jean-Yves Duclos et Mélanie Joly.

Jeudi en fin de matinée, le député conservateur Pierre Paul-Hus a exigé que le gouvernement Trudeau fasse preuve de «transparence» dans ce dossier. «On veut avoir l’heure juste là-dessus parce que ça n’a jamais été invoqué comme motif pour (expliquer) le délai. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars pour Québec», a-t-il insisté.

M. Paul-Hus estime par ailleurs que «c’est sûr et certain qu’il y a un enjeu de sécurité nationale avec Hutchison. C’est un problème. L’autre problème, c’est la relation du gouvernement Trudeau avec le port de Montréal. On sait que les ministres libéraux de la région de Montréal ne veulent pas que le projet de Québec se fasse. Ils protègent leur cour».

Labeaume parle d’un «rat»

Suggérant au Journal d’appeler Ottawa, le maire a ajouté ceci: «Demandez au fédéral. Je vous en prie. Appelez-les aujourd’hui. Demandez-leur si oui ou non, ça existe. Sinon, vous avez un rat quelque part qui essaye de faire du mal au projet».

Le maire a assuré qu’il n’a «jamais jamais jamais» entendu parler de craintes liées à une présence chinoise dans le cadre du projet d’agrandissement Laurentia. «J’ai lu ça ce matin et j’ai dit ‘oups, mon dieu Seigneur, d’où ça vient cette affaire là?‘. Ça ne m’est jamais venu, a-t-il juré. C’est tout à fait nouveau pour moi. Ça fait un peu ‘trumpiste’ cette paranoïa-là. Il me semble que c’est de la culture politique américaine.»

Présente au même point de presse virtuel de jeudi matin, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a répété que le gouvernement provincial soutient le projet Laurentia.

«On attend après le fédéral dans ce dossier-là pour diverses choses, entre autres une évaluation (environnementale), a-t-elle laissé tomber. C’est sûr qu’il ne faut rien escamoter. Toutes les évaluations doivent être faites. Mais c’est un projet qui, de prime abord, est un très bon projet pour Québec. Un projet auquel on croit sous réserve de certaines évaluations.»