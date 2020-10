Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 16 octobre:

«Jerry Lewis, clown rebelle»

Alors qu’il avait 90 ans, soit l’année précédant sa mort, l’iconique humoriste américain Jerry Lewis a revu son parcours artistique et philanthropique jalonné de succès. Ce documentaire contient des archives rares, des extraits de sa carrière et des témoignages de certains de ses amis.

Vendredi, 16 h, Planète+.

«Ça finit bien la semaine»

L’émission de Julie Bélanger et de José Gaudet s’anime avec la présence de trois hommes qui cumulent une grande expérience. Marc Dupré reçoit la visite des animateurs dans les coulisses d’un spectacle, Jean-François Breau s’assoit sur la chaise des supplices et René Richard Cyr se dévoile après 40 ans de carrière.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Maintenant ou jamais»

Comédie dramatique dont le haut de l’affiche est tenu par Jack Nicholson et Morgan Freeman. Hommes d’un certain âge atteints de cancer, Edward et Carter dressent la liste des choses qu’ils souhaitent réaliser avant leur mort et partent ensemble dans une folle virée à travers le globe.

Vendredi, 20 h, Évasion.

«Fille de tueur?»

Début de la série documentaire avec laquelle Stéphanie de Sève souhaite obtenir le nom de la personne qui a enlevé la vie au petit Gilles Leblanc, 10 ans, à Hull en 1971. Après avoir été reconnu coupable du meurtre, son père, Germain de Sève, a été acquitté.

Vendredi, 21 h, Canal D.

«La vérité sur le cannabis»

Qu’a-t-on découvert de révolutionnaire sur le cannabis au King’s College de Londres? Et comment les composantes les plus importantes de cette plante affectent-elles réellement le cerveau humain? Ce documentaire s’attarde aux deux questions par le biais d’accès privilégié à certaines informations.

Vendredi, 21 h, ICI Explora.

«Mika: Je t’aime Beyrouth»

Concert virtuel animé par Mika et donné en soutien aux Libanais touchés par deux importantes explosions survenues dans le port de Beyrouth, le 4 août dernier. Mika chante, mais peut aussi compter sur la présence musicale de Kylie Minogue, Louane et Rufus Wainwright, entre autres. Exclusivité canadienne.

Vendredi, 22 h 35, TVA.

«King Dave»

Drame québécois de Podz avec Alexandre Goyette dans le rôle-titre, celui d’un voyou qui, largué par sa petite amie, enchaîne les mauvais coups. À un point tel qu’il atteint, bien malgré lui, le point de non-retour. Film s’amorçant avec un long plan-séquence.

Vendredi, 23 h 05, ICI Radio-Canada Télé.