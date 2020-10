Remède pour les jambes sans repos

Si, après avoir eu les jambes étendues pendant quelque temps, je ressens cette sensation si stressante dans mes jambes, voici ce qui me soulage. D’abord il ne faut pas rester les jambes allongées. Il faut se lever et marcher, au moins cinq à dix minutes, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Et si ce n’est pas contre indiqué par l’état de santé de la personne, on peut prendre un comprimé de Tylénol.

Ensuite on se frotte les cuisses pendant cinq minutes avec un liniment (Myoflex ou autre), puis on s’installe confortablement dans un bon fauteuil du genre la-z-boy, le bas des jambes à la verticale pour essayer de dormir dans la position assise. La circulation devrait mieux se faire après quelques heures, de sorte qu’on puisse se remettre au lit si c’est encore la nuit. Dans mon cas, cette méthode m’a beaucoup aidé.

J. Rousseau

Ce problème des jambes sans repos revient de façon récurrente dans cette chronique et de multiples moyens de les soulager ont déjà été publiés au fil des ans, excluant celui que vous soumettez aujourd’hui.