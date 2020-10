Suzanne Clément dans une série fantastique

Suzanne Clément a décroché un nouveau rôle en France. Elle tourne présentement dans une mini-série intitulée La corde.

Selon la page officielle de Versus Production, la boîte derrière ce thriller en trois épisodes destiné au réseau Arte, le scénario s’articule autour d’un groupe de scientifiques travaillant en Norvège qui découvrent une corde infiniment longue en pleine forêt. Intrigués, sept d’entre eux décident de suivre cette corde pour voir où elle mène.

L’histoire s’inspire d’un roman du même nom de l’auteur allemand Stefan aus dem Siepen.

Dans La corde, Suzanne Clément donne la réplique à Jeanne Balibar (Barbara), Jean-Marc Barr (Le grand bleu) et Richard Sammel (Un village français). Dominique Rocher, un spécialiste du fantastique, réalise la série. On lui doit notamment La nuit a dévoré le monde, un long métrage mettant en vedette Anders Danielsen Lie, Denis Lavant et Golshifteh Farahani, dans lequel des zombies engloutissent le cœur de Paris.

Les tournages de La corde se poursuivent jusqu’au 27 novembre en France, en Belgique, ainsi qu’au Maroc.

La carrière française de Suzanne Clément se porte bien. Au printemps, elle a joué aux côtés d’Eric Cantona dans Dérapages, une autre série d’Arte qu’on peut voir au Québec sur Netflix.