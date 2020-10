Transat devra sabrer des emplois avant de se vendre à Air Canada

L’entente révisée que viennent de signer Air Canada et Transat prévoit que le voyagiste québécois doit mettre en place un «plan de réduction des effectifs» avant la clôture de la transaction, prévue d’ici février.

C’est ce qu’on peut lire à la clause 4.2(4) de la convention d’arrangement, qui a été rendue publique mercredi en anglais seulement. Il s’agit d’une disposition qu’on retrouve rarement dans un contrat d’acquisition d’entreprise.

«On est dans une situation qui n’est pas habituelle non plus, c’est-à-dire qu’on est dans une situation où, de toute façon, des licenciements, on pense qu’il va y en avoir. Donc pour nous, cette clause [...] n’est pas une contrainte supplémentaire», a déclaré au Journal Christophe Hennebelle, vice-président aux ressources humaines et aux affaires publiques chez Transat.

Quelque 2000 postes en jeu

M. Hennebelle a rappelé que le mois dernier, l’entreprise montréalaise a indiqué qu’elle allait probablement devoir licencier 2000 travailleurs d’ici la fin de l’année à cause des effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur le secteur aérien. Cela représente 40 % de la main d’oeuvre de Transat.

«Évidemment, l’étendue de ce plan, c’est-à-dire le nombre précis de licenciements, dépendra de la situation au moment où on va le faire, mais c’est sûr qu’aujourd’hui, il n’y a pas de scénario où il n’y a pas de licenciements, malheureusement», a précisé Christophe Hennebelle.

Celui-ci a assuré qu’Air Canada n’avait pas exercé de pressions pour que Transat prépare un projet de licencier 2000 travailleurs.

«C’est une décision de Transat, absolument», a-t-il insisté.

Déjà mis à pied

Notons que la plupart des 2000 postes qui risquent d’être supprimés de façon permanente sont occupés par des salariés qui ont déjà été mis à pied. Les deux-tiers de la main d’oeuvre de Transat est actuellement au chômage.

Air Canada n’a pas répondu à une demande de renseignements du Journal à propos de la nouvelle convention d’arrangement.

Cette dernière prévoit également que Transat doit informer régulièrement Air Canada de son niveau d’endettement. Rappelons qu’Air Canada vient de donner la permission à Transat d’emprunter jusqu’à 250 millions $ pour renflouer ses coffres, que la crise a sérieusement dégarnis.

En vertu du nouvel accord, les actionnaires de Transat recevront 5 $ par action, soit un total de 190 millions $. Dans l’entente conclue l’an dernier, avant la pandémie, il était question de 18 $ l’action, soit 720 millions $ en tout.

M. Hennebelle a soutenu qu’en dépit des circonstances difficiles, la transaction demeurait la meilleure avenue pour les salariés de Transat.

«Nous pensons – et c’est une des raisons pour lesquelles nous sommes entrés dans la transaction – que les perspectives d’emploi à long terme sont meilleures avec une transaction que sans transaction, a-t-il affirmé. Mais à court terme, ça passera par des licenciements.