Un spectacle virtuel exclusivement pour les gens de Québec

Les gens de Québec auront accès à un spectacle virtuel livré en direct et organisé exclusivement pour eux, le 5 décembre prochain, par un musicien de Pink Floyd qui présentera les plus grands succès du groupe en direct de Los Angeles.

À défaut de pouvoir se produire dans les salles, les artistes derrière le spectacle intitulé Beyond The Wall se produiront virtuellement pour les gens de Québec qui souhaitent y assister.

De Los Angeles

Le spectacle est organisé par Scott Page, un musicien de Pink Floyd, et Stephen Perkins, batteur de Jane’s Addiction.

Arlaine Cossette

Copropriétaire de la Firme

« Ce spectacle devait être fait à Québec, pour les gens et les entreprises de Québec. Par contre, étant donné la situation, il sera tourné à Los Angeles. Mais c’est vraiment produit pour les gens et les entreprises d’ici », insiste Arlaine Cossette, copropriétaire de l’agence La Firme, partenaire de l’événement produit par MGMT Productions.

Beyond The Wall devait effectivement être produit à ExpoCité, avant que la pandémie reprenne de l’ampleur et force les salles de spectacles à fermer de nouveau.

L’événement devait se présenter en formule souper-spectacle et s’adressait aux entreprises qui souhaitaient y tenir leur party de Noël.

Secteurs durement touchés

C’est dans le but de se réinventer et de mieux adopter le mode virtuel que l’entreprise s’est tournée vers la tenue du spectacle sur une plateforme virtuelle.

« Cette initiative, c’est aussi pour continuer de faire vivre l’industrie de l’événementiel et les secteurs qui sont durement touchés par la crise sanitaire, laisse tomber Mme Cossette. Ce qui est intéressant, c’est que tout ce qui concerne la production et la promotion, c’est fait par des gens d’ici. »

La durée du spectacle sera de 75 à 90 minutes. Les gens et entreprises intéressés par l’événement peuvent y assister en achetant des « tables virtuelles ».

Il y a 10 500 places disponibles et le spectacle peut être écouté à partir de la plateforme Connexion, un logiciel de diffusion événementielle.

« Avec tout ce qui a été annulé, comme le FEQ cet été, tous les autres festivals et les spectacles, ça va permettre aux gens de vivre une expérience hors du commun », termine Mme Cossette.