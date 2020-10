Vivre le théâtre... en balado

On ne peut pas aller au théâtre en ce moment, mais il est possible d’en écouter et de vivre cette expérience d’une toute autre façon. Premier Acte présente la balado Haut du lac qui raconte l’histoire de deux amis qui décident de se lancer dans un road-trip identitaire.

David vient de terminer son Cégep. Il va quitter son petit village de Notre-Dame-du-Rosaire, au Lac St-Jean, pour aller poursuivre ses études à Québec. Jonathan, lui, hésite à quitter sa région natale. À la croisée des chemins, les deux amis décident de vivre un dernier été ensemble.

Diffusés en primeur à l’émission Les enfants du paradis, à CKRL (89,1), les deux premiers épisodes de Haut du lac, d’une dizaine de minutes, sont disponibles sur les portails Spotify et Apple Podcast.

La conclusion sera diffusée le 19 octobre, toujours en exclusivité, à 17h45, sur les ondes de CKRL, pour être ensuite mise en ligne, le lendemain, en baladodiffusion.

Cette production du Théâtre pour pas être seul met en vedette Samuel Corbeil, Vincent Nolin-Bouchard et Marco Poulin. Haut du lac est le prélude de la pièce Fond de Rang qui devait être présentée à Premier Acte en septembre dernier. Le texte est de Vincent Nolin-Bouchard et d’Élizabeth Baril-Lessard.