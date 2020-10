GRENIER, Andrée



À son domicile, le 8 octobre 2020, à l'âge de 81 ans est décédée paisiblement dame Andrée Grenier, fille de feu monsieur René Grenier et de feu dame Yvette Boissinot. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne Lortie (Jean Beaumont) Suzanne Lortie et Martin Lortie (Patamawadi Arunsri); ses petits-enfants: Véronique (Steeve Dinel) et David White, Maxime (Annabelle Beaupré) Amélie et Marie-Pier Beaumont (Mario Junior Benoît) et Andréanne Lortie-Rioux (Jonathan Houde); ses arrière-petits-enfants: Charles, Aurélie, Gabrielle, Lilly-Jade, Élodie et Kimuk et Kafagne. Elle était la sœur de: feu Nicole, Diane (Jacques Guay), feu Jacques (Lise Gosselin) et feu Jean. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amies. La famille recevra les condoléancesde 13h à 14h auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.