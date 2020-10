Auger-Aliassime passe en demi-finale à Cologne

Le Québécois Félix Auger-Aliassime profite du tournoi de Cologne, en Allemagne, pour accumuler les victoires, lui qui a atteint plutôt facilement la demi-finale de la compétition, vendredi.

• À lire aussi: Tournoi de Saint-Pétersbourg: Denis Shapovalov passe en demi-finale

En écartant en deux manches de 6-3 et 6-0 Radu Albot, un joueur originaire de la Moldavie, Auger-Aliassime a complété une journée faste pour le Canada. Plus tôt dans la journée de vendredi, Denis Shapovalov et Milos Raonic ont leur part chacun atteint le carré d’as du tournoi de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Auger-Aliassime, troisième tête de série à Cologne en vertu de son 22e rang mondial, aura toutefois un adversaire plus coriace en demi-finale alors qu’il affrontera le gagnant du duel entre l’Espagnol Roberto Bautista Agut et le Polonais Hubert Hurkacz.

Contre Albot, 82e au monde, le Québécois a surmonté quelques problèmes physiques au premier set pour mieux dominer le reste de la rencontre. Opportuniste, il a brisé quatre fois le service de son adversaire en cinq occasions.

Victoire contre Wawrinka

À Saint-Pétersbourg, «Shapo», deuxième tête de série de la compétition et 12e joueur au monde, a pour sa part battu le Suisse Stan Wawrinka en deux manches de 6-4 et 7-5.

Si on ne peut parler d’une surprise, il s’agit néanmoins d’une victoire importante pour Shapovalov aux dépens de celui qui a jadis occupé le troisième rang du classement de l’ATP. À 35 ans, Wawrinka pointe actuellement au 18e échelon mondial, mais il demeure parmi les meilleures raquettes sur la planète.

À leur précédent duel sur le circuit, en 2019 à Rotterdam, Wawrinka avait d’ailleurs eu le dessus sur le Canadien. Cette fois, Shapovalov a tenu tête au Suisse en sauvant notamment six balles de bris en sept occasions durant la partie. Malgré la victoire, le Canadien de 21 ans a connu quelques difficultés avec son deuxième service.

Une finale Shapovalov-Raonic?

Lors de la prochaine étape de la compétition russe, «Shapo» se mesurera au favori local Andrey Rublev. Ce dernier est la troisième tête de série de l’événement. L’autre demi-finale opposera Raonic au Croate Borna Coric. Une finale toute canadienne demeure ainsi possible.

Pour atteindre le carré d’as, Raonic a défait le Russe Karen Khachanov en deux manches de 6-1 et 7-6 (1). L’Ontarien a aisément remporté la première manche, alors que son adversaire ne semblait pas être dans son assiette. Le joueur local a toutefois retrouvé ses aises pendant le second engagement, mais Raonic a élevé son jeu d’un cran pendant le bris d’égalité.