Coup d'envoi pour la clinique de dépistage massif à Trois-Rivières

Une clinique de dépistage massif de COVID-19 vient d'ouvrir ses portes à Trois-Rivières. Avec l'arrivée du temps froid, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec voulait éviter les files d'attente interminables vécues lors des cliniques mobiles.

À la sortie de la clinique, vendredi après-midi, les patients rencontrés relataient avoir attendu en moyenne de 15 à 20 minutes. Les autorités sanitaires se réjouissent de cette première journée d'activité.

Une trentaine de travailleurs sont mobilisés en permanence et 16 cubicules, où les tests sont pratiqués, peuvent accueillir le public.

Le CIUSSS vise à dépister plus de 600 personnes par jour, et on pourrait se rendre à 1000 si le besoin se manifestait, assure-t-on.

Après Drummondville et Trois-Rivières, où le nombre de cas de COVID-19 explose, le CIUSSS cherche des locaux à Shawinigan et à Victoriaville pour l'ouverture de pareilles cliniques. Jusqu'au 1er novembre, les tests de dépistage sans rendez-vous sont encore accessibles. Après cette date, un rendez-vous devra être pris, par téléphone ou via le portail clicsanté.ca. Le CIUSSS affirme que les ratés des lignes téléphoniques engorgées des dernières semaines sont chose du passé.