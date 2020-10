COVID-19: le milieu communautaire réclame des fonds d’urgence

Déplorant du zèle bureaucratique, des organismes du milieu communautaire ont lancé un cri du cœur, vendredi, pour la création, par le gouvernement, de fonds d'urgence pour faire face à la seconde vague de COVID-19.

Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) ne s’explique pas que plusieurs organismes n'aient reçu aucun soutien supplémentaire, en éducation, par exemple.

Il explique notamment que des groupes ont dû renoncer à une aide financière dont ils avaient cruellement besoin, parce qu’ils ne pouvaient se conformer aux exigences bureaucratiques du gouvernement.

Aussi le Réseau implore-t-il le gouvernement de mettre un terme au zèle bureaucratique. «Le gouvernement exige toujours plus de paperasse, de performance et de rapports statistiques, alors que nous tenons le filet social à bout de bras», a déploré Hugo Valiquette, porte-parole du RQ-ACA.

Selon M. Valiquette, de plus en plus de gens perdent leur emploi, se retrouvent dans une situation précaire et cognent de plus en plus fort à la porte des organismes communautaires.