Des voitures électriques usagées pour 5000 $

Pour plusieurs, les voitures électriques demeurent trop chères et réservées aux plus nantis.

Quand on regarde les prix des modèles neufs, force est d’admettre que les véhicules à essence demeurent plus abordables, du moins à l’achat. Or, sur le marché d’occasion, il est possible de trouver des modèles électriques pour aussi peu que 5000 $.

De passage au micro de Benoit Dutrizac sur QUB Radio, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert explique être récemment tombé sur une plateforme de mise aux enchères de véhicules d’occasion où une Nissan Leaf 2015 de 81 000 kilomètres dans une superbe condition qui s’est vendue seulement 5100 $.

En raison de leur autonomie restreinte par rapport aux modèles d’aujourd’hui, ces véhicules ont perdu de leur attrait et peuvent désormais être achetés pour peu d’argent. « Comme deuxième voiture, sautez là-dessus! », s’exclame Benoit Dutrizac, stipulant que l’autonomie d’à peine une centaine de kilomètres demeure suffisante pour les déplacements quotidiens.

Au cours de cet entretien, il a également été question de la date limite pour faire poser ses pneus d’hiver ainsi que des nouveaux Ram 1500 TRX et Dodge Durango Hellcat, tous deux munis d’un énorme moteur V8 de plus de 700 chevaux.