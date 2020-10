[EN DIRECT] COVID-19: le ministre Christian Dubé et le Dr Horacio Arruda font le point

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, font le point sur la pandémie de COVID-19 au Québec. Suivez le point de presse en direct.

L’INSPQ a dévoilé vendredi ses projections de la pandémie. Selon celles-ci, le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès aurait augmenté de façon «exponentielle» si les Québécois avaient maintenu le même niveau de contacts au cours des dernières semaines.

Le Québec enregistre, vendredi, 1055 cas supplémentaires et 14 décès de plus liés à la COVID-19, pour un total de 91 018 personnes infectées et de 6018 morts depuis le début de la pandémie.

Plus de détails à venir...