GDPL : Une Grande marche pour reprendre de bonnes habitudes

La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie aura lieu cette fin de semaine partout au Québec et prendra une formule différente en ces temps de COVID-19 pour inciter les gens à bouger chez eux, en toute sécurité.

En effet, pour cette 6e édition, les Québécois sont invités à marcher cinq kilomètres seuls ou en famille, dans leur quartier ou en sentiers. Une fois le défi relevé, ils peuvent remplir le formulaire «J’ai marché» sur le site www.onmarche.com pour témoigner de leur participation.

Quelques heures avant la première journée de l’événement, qui se déroulera samedi et dimanche les 17 et 18 octobre, plus de 41 000 marcheurs étaient déjà inscrits. Cet engouement réjouit Pierre Lavoie, qui est lui-même un grand adepte de la marche.

«Marcher, c’est la façon la plus simple pour tout le monde de garder son corps en santé. Dans la situation actuelle, on ne peut pas rassembler des gens dans des événements, mais on peut les rassembler autrement. L’important, c’est d’être dans l’action.»

Se réactiver

Cette année, l’objectif de La Grande marche est d’inciter les Québécois à se remettre en marche, un peu comme ils l’avaient fait au printemps pendant le premier confinement. Ils étaient alors nombreux à arpenter les rues de leurs quartiers.

«On peut refaire la même chose et garder cette habitude pendant l’hiver pour mieux passer à travers cet épisode, autant physiquement que psychologiquement», a lancé Pierre Lavoie.

«On a besoin de trouver des endroits où on a de l’espace et l’extérieur c’est la meilleure place. Maintenant qu’on se reconfine, je pense que c’est une belle façon de recouvrer la liberté. L’extérieur, ça fait partie des solutions. C’est un endroit qu’on doit exploiter davantage.»

Selon Pierre Lavoie, le moment est idéal pour réintégrer la marche dans son quotidien avant la venue des temps froids.

«Il n’y a rien de mieux que de commencer à s’habituer tranquillement aux conditions climatiques à l’automne et, tout doucement, on passe à travers l’hiver et on se rend compte qu’on peut profiter de l’extérieur, peu importe la température. C’est une routine à installer.»

Afin de donner l’exemple et d’encourager les Québécois à investir dans leur santé, plus de 400 médecins de famille se sont engagés à marcher cette fin de semaine.

Plusieurs personnalités publiques participeront également à l’événement par le biais de webdiffusions, animées par Josée Lavigueur, qui auront lieu en direct samedi et dimanche à 10 h et à 15 h sur le site www.onmarche.com. Vincent Vallières, William Deslauriers, Andréanne A. Malette et Brigitte Boisjoli y seront aussi, en musique.