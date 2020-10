La COVID-19 force la fermeture d’un McDonald’s à Québec

Un restaurant McDonald’s situé dans le secteur de Charlesbourg, à Québec, a pris la décision de fermer l’établissement après qu’un premier cas de COVID-19 ait été décelé chez le personnel.

Jeudi, un employé du restaurant se trouvant au 4100 1ère Avenue a confirmé à ses supérieurs avoir reçu un résultat positif au nouveau coronavirus.

«Par mesure d’extrême prudence», l’établissement a donc décidé de fermer ses portes pour pouvoir mener une opération de nettoyage et d’assainissement en profondeur par une entreprise externe.

«Nous travaillons à assurer la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible et nous sommes résolus à faire notre part pour aider les collectivités», ont indiqué les relations médias de la chaîne de restauration rapide dans un communiqué.

On ne sait toutefois pas ladite date de réouverture de ce McDonald’s.

L’employé en question a effectué son dernier quart de travail le 9 octobre dernier et que tous ses collègues qui ont été en contact avec lui se sont placés en isolement volontaire.

Les clients qui auraient fréquenté le restaurant à cette date, entre 11h et 17h, sont invités à se conformer aux directives de la santé publique.