La grande fête de l’opéra

Le Gala de l’Opéra de Québec, soulignant la Journée mondiale de l’opéra, approche à grands pas. Diffusé gratuitement sur le web, cet événement se tiendra le dimanche 25 octobre, à 15 h. Réunis sur une même scène, sept artistes lyriques québécois à la carrière internationale florissante seront accompagnés par l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction du réputé chef québécois Jean-Marie Zeitouni. Le programme comprendra les plus beaux airs tirés du répertoire d’opéras italiens et français. L’Opéra de Québec vous invite à soutenir cet événement (capté sans public, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec) et à contribuer au rayonnement de l’art lyrique à Québec ! Afin de couvrir une partie des frais de captation et de diffusion, l’Opéra de Québec fera appel à votre générosité. Il sera possible de faire un don de manière sécuritaire directement en ligne ou par la poste, en libellant votre chèque au nom de la « Fondation de l’Opéra de Québec ». Renseignements : operadequebec.com

Étienne chez Fernández

Photo courtoisie

Étienne Cummings (photo) que plusieurs ont connu à titre de porte-parole de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) vient de se joindre à l’équipe de Fernández relations publiques à titre de conseiller principal relations publiques et gouvernementales. Étienne, qui s’est démarqué ces dernières années à la CCIQ, est aussi doté d’une forte expérience dans les médias et en politique provinciale. Il est reconnu pour sa vivacité, sa capacité d’analyse, son sens politique et son contact harmonieux avec les gens. Basée à Québec et Montréal, Fernández relations publiques se spécialise dans la stratégie, les relations médias et l’acceptabilité sociale de projets.

Capitaine d’un jour

Photo courtoisie

Grâce à sa participation au concours de dessins « Mon Saint-Laurent inspirant 2019-2020 » de la Fondation Monique-FitzBack, Zackary Simard (photo), âgé de 6 ans, de Saint-Georges-de-Beauce, a pu, pour une journée, réaliser son rêve et devenir capitaine de traversier. C’est ainsi que le 26 septembre dernier, la Société des traversiers du Québec a accueilli Zackary et son père à bord du Lomer-Gouin, l’un des traversiers qui effectuent le passage entre Québec et Lévis. Le capitaine Michel Parent a accompagné le jeune artiste dans la découverte du navire et de son fonctionnement, au grand plaisir de ce dernier. Un excellent futur matelot, aux dires du capitaine. La Fondation Monique-Fitz-Back œuvre à stimuler l’engagement social et environnemental et à entretenir l’espoir chez les jeunes du Québec. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le domaine.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Karl Péladeau (photo), président et chef de la direction de Québecor, 59 ans... Rachid Badouri, humoriste québécois, 44 ans... Marc Levy, écrivain français, 59 ans... Wilfrid Paiement, joueur de hockey canadien (1974-88), avec les Nordiques de 1981 à 1986, 65 ans... Jean-Jacqui Boutet, homme de théâtre à Québec, 66 ans... Suzanne Somers, actrice, productrice, compositrice et scénariste américaine, 74 ans... Angela Lansbury, actrice anglaise naturalisée américaine, 95 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 octobre 2019. Patrick Day (photo), 27 ans, boxeur américain plongé dans un coma à la suite d’un K.-O... 2017. Pierre « Boum Boum » Meilleur, 66 ans, ex-préposé à l’équipement chez les Canadiens dans les années 1970... 2016. Ted V. Mikels, 87 ans, réalisateur américain... 2014. Misty Upham, 32 ans, actrice américaine... 2013. Bruno Bonamigo, 48 ans, réalisateur-coordonnateur québécois du Téléjournal à ICI Radio-Canada Télé... 2011. Dan Wheldon, 33 ans, pilote automobile (Indy Car)... 2010. Jack Butterfield, 91 ans, président de la Ligue américaine de hockey (LAH) pendant 28 ans... 2009. Paul-Dominique Gagnon, 60 ans, maire de Laterrière de 1982 à 1994 et auteur... 2004. Pierre Salinger, 79 ans, secrétaire de presse à la Maison-Blanche... 1992. Shirley Booth, 94 ans, actrice américaine (Adèle)... 1981. Moshe Dayan, 66 ans, général et homme politique israélien...